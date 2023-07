Ucraina | Peskov | ' da oggi accordo sul grano non è più in vigore'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Mosca, 17 lug. (Adnkronos) -gli accordi del Mar Nero hanno effettivamente cessato di avere effetto. La parte dell'sulche riguarda la Russia non è stata rispettata. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry. "Gli accordi del Mar Nero hanno cessato di essere validi- ha spiegato- Come ha detto in precedenza il presidente della Federazione Russa, la scadenza era il 17 luglio. Purtroppo, la parte relativa alla Russia in questosul Mar Nero non è stata finora attuata. Pertanto, il suo effetto è terminato".ha aggiunto che Mosca tornerà immediatamente all'attuazione degli accordi del Mar Nero non appena la parte dell'sulche riguarda la Russia sarà ...