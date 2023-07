Ucraina Missione di pace | il Vaticano gioca la carta degli Usa

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 luglio 2023) Città del– Nei giorni 17 – 19 luglio 2023, il Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, accompagnato da un Officiale della Segreteria di Stato, viaggerà a Washington quale Inviato del Santo Padre Francesco. La visita si svolge nel contesto dellaintesa alla promozione dellaine si propone di scambiare idee e opinioni sulla tragica situazione attuale e di sostenere iniziative in ambito umanitario per alleviare le sofferenze delle persone più colpite e più fragili, in modo particolare i bambini. In aggiornamento…