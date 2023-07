Ucraina | la Russia conferma lo stop all' accordo sul grano

"Laha ufficialmente notificato alle parti turca e, al segretariato delle Nazioni Unite, la sua obiezione all'estensione dell'accordo", ha detto. Il portavoce del Cremlino ha ...L' accordo che aveva fin qui permesso all'di esportare il grano dai suoi porti sul Mar Nero ha cessato di avere effetto. Latornerà a parlarne " quando saranno soddisfatte tuttte le condizioni ", ha dichiarato il portavoce del ...Oggi, 17 luglio, si è concluso l'accordo sul grano tra. A confermarlo è il Cremlino che ha anche specificato come una proroga all'intesa potrà essere trovata solo se tutte le condizioni di Mosca saranno soddisfatte. Sabato scorso è ...

La Russia sospende l'accordo sul grano. Ponte di Crimea: Kiev conferma responsabilità - Lagarde: "Dopo i prezzi la guerra minaccia il commercio" - Lagarde: "Dopo i prezzi la guerra minaccia il commercio" RaiNews

La guerra non è solo armi, soldati e accordi. Gli effetti di un conflitto bellico riguardano anche altro, come le materie prime che condizionano l'economia di un Paese e il ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...