Ucraina | il Cremlino interrompe l' accordo sul grano | L' Ue | Mossa cinica | condanniamo fermamente

'Questi sono eventi assolutamente non correlati', ha affermato il portavoce del. Il ... I media filo - russi che trasmettono dalla penisola occupata da Mosca nel 2014 hanno accusato l'......ha dichiarato il portavoce delDmitry Peskov. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che 'la Russia ha informato ufficialmente le parti turca e...E' quanto ha dichiarato il Portavoce del, Dmitry Peskov, a colloquio con la stampa, replicando a chi gli ha chiesto se l'attacco di questa mattina possa condizionare la posizione russa sull'...

La Russia sospende l'accordo sul grano. Erdogan mediatore. Ponte di Crimea, Mosca: è terrorismo - Ue, Von der Leyen: sul grano mossa cinica di Mosca, ferma condanna - Ue, Von der Leyen: sul grano mossa cinica di Mosca, ferma condanna RaiNews

La guerra in Ucraina giunge al giorno 509. Un attacco ucraino con droni ha provocato esplosioni sul Ponte di Crimea, con un bilancio di almeno due morti e una campata crollata. Per questo attacco, def ...AGI - La Russia ha annunciato la sospensione dell'accordo per l'esportazione di grano attraverso il Mar Nero dai porti ucraini, dopo aver constatato che gli impegni con la parte russa non sono stati ...