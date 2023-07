Ucraina | esplosioni sul Ponte di Crimea | almeno due morti

(Di lunedì 17 luglio 2023) Media ucraini e russi parlano diavvenute suldi, con un bilancio didue. Precedentemente le autorità russe della regione avevano riferito di una “emergenza” sulla struttura, che ha imposto la chiusura del traffico sul. Secondo l’agenzia Rbc Ukraine e il canale filorusso Grey Zone, le deflagrazioni sarebbero avvenute alle 3:04 e alle 3:20 ora locale. Due persone a bordo di un’auto sarebbero morte per il crollo di una campata della struttura. “Il traffico è stato interrotto suldi: si è verificata un’emergenza nell’area del 145mo supporto dalla regione di Krasnodar; le forze dell’ordine e tutti i servizi responsabili sono al lavoro”, aveva scritto il leader regionale russo Sergey Aksyonov sul ...

Gli abitanti sul lato crimeano hanno sentito fortie i canali militari russi su Telegram sostengono che due missili avrebbero colpito una campata del ponte stradale e che una sezione ...... ma rapporti non confermati affermano che il 17 luglio al mattino si sono sentite. ... Intanto, Russia ehanno tempo fino a oggi per rinnovare l'accordo sul grano del Mar Nero che, in ...... nell'ottobre scorso, infatti, già era stato colpito con un'autobomba e proprio l'ha ... La dinamica dell'attacco Almeno duesono state riportate sul ponte di Kerch, su una delle ...

Le esplosioni verificatesi nelle prime ore di oggi sul ponte di Kerch, che collega la Penisola al territorio russo di Krasnodar, hanno ...2 minuti per la lettura Milano, 17 lug. (askanews) – C’è stata un’esplosione sul ponte di Crimea. Due persone sono morte e la loro bambina è rimasta ferita: la piccola è in terapia intensiva secondo R ...