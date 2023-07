, una cittadina a un centinaio di chilometri da Charkiv, e' diventata tristemente famosa nelle ... commessi dai russi, ai danni della popolazione. L'inviato dell'ANSA Fabio Govoni tra le ..., in quel pomeriggio di balli e sorrisi, ho conosciuto Danylo, la stessa età delle gemelle morte nel ristorante in Donbass. Doveva compiere 15 anni, non riusciva a guardarmi in faccia. A volte ...... meridionali e settentrionali dell', in particolare a Kapytolivka vicino a. Proprio aaveva trovato sottoterra il diario dello scrittore Volodymyr Vakulenko, detenuto illegalmente ...

Ucraina, a Izyum un anno dopo. Le ferite aperte dell'occupazione russa - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Izyum, una cittadina a un centinaio di chilometri da Charkiv, e' diventata tristemente famosa nelle cronache per la scoperta di crimini di ...Non ce l'ha fatta Victoria Amelina, la scrittrice ucraina ferita a Kramatorsk durante un raid russo. Si è spenta nell'ospedale di Mechnikov di Dnipro. Stava lavorando a un libro di saggistica sulla gu ...