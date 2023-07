... gli avvocati hanno replicato: "Gian Michele non aveva nessun vantaggio dall'omicidio dello: non era erede di niente, l'unico proprietario era loche aveva moglie e figlie come eredi. Il ...Caino, geloso di suo fratello Abele, locon una pietra condannando tutta la sua discendenza ... il ladro ricercato dalla polizia di tutto il mondo è proprio suo, che sta architettando il ...... in auto, quando il papà Salvatore Parolisicon 32 coltellate sua madre. Oggi Vittoria ha 13 ... ormai quasi due anni fa, è anche arrivato un altro bimbo: è il figlio tanto atteso dello...

Uccise lo zio nel Nuorese, condannato a 22 anni Euronews Italiano

E' stato condannato a 22 anni di reclusione Gian Michele Giobbe, il 41enne accusato dell'omicidio dello zio Esperino, 73 anni, nella sua azienda di su Filighe a Orotelli (Nuoro), in cui entrambi lavor ...Sulla scomparsa della quindicenne anche ipotesi fantasiose: c’è chi la vuole monaca in Tirolo e chi sposata a un rapitore.