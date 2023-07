Uccide il figlio di meno di un anno | la madre non risponde al giudice | “Non è in grado di parlare”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ha scelto di nonre alle domande del. Elisa Roveda, la 45enne arrestata arrestata per l’omicidio deldidi unnon ha parlato colperché, come spiegato dal suo legale “non era assolutamente in condizione dire”. La donna, in cura da un mese e mezzo, è accusata di aver ucciso ilLuca nella sua casa di Voghera, in provincia di Pavia. Dal giorno dell’infanticidio, lo scorso venerdì 14 luglio, è ricoverata nel reparto di Psichiatria del Policlinico San Matteo, dove è sottoposta a cure intensive. Il delitto sarebbe avvenuto dopo che il marito era uscito di casa per andare a lavoro e prima dell’arrivo dellaper assisterla. “La prima preoccupazione è di carattere medico e riguarda ...

'Lei depressa, stava male' Mammail, il dolore del papà di Luca: 'L'ho lasciata sola, non potrò mai perdonarmi' Convalidato l'arresto, è in psichiatria La donna, per la quale l'arresto ...

Voghera, mamma strangola il figlio di un anno: arrestata. Il piccolo era ancora vivo all'arrivo della nonna IL GIORNO

