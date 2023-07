U19 | l’Italia è campione grazie al gol di Kayode | il ragazzo scartato dalla Juve

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tra le tante finali conquistate dal calcio italiano, una è stata vinta.Under 19, diretta dal commissario tecnico Bollini, ha vinto la finale dell’Europeo. Ieri sera, al Ta’ Qali di Malta, gli azzurrini si sono imposti sul Portogallo per 1-0, diventando così campioni d’Europa. I lusitani non hanno avuto la capacità di reagire al gol disegnato al 19° minuto di gioco con la complicità del portiere avversario. C’era lo spauracchio di un replay dei gironi, quando il Portogallo ha battutocon un sonoro 5-1. Invece i ragazzi di Bollini sono partiti subito forte, imponendo agli avversari ritmi di gioco e palleggio. Nel primo tempo solo occasioni azzurre, la prima del Portogallo sul finire della prima frazione. Nel secondo tempo lo spartito non cambia. Aumentano le azioni del Portogallo ma non arrivano particolari ...

