Twitter | Musk non cinguetta più | il bilancio è rosso Investitori in fuga verso il competitor social Threads

(Di lunedì 17 luglio 2023) "Il nostroè ancora in negativo": così il patron diElonconferma pubblicamente che la crisi dell’uccellino blu non è finita. Le motivazioni? "Un crollo delle entrate... Segui su affaritaliani.it

Doveva infatti essere un modo, l'ennesimo, per stuzzicare Elonriguardo appunto l'arrivo dell'alter ego di, ma oggi possiamo vederlo anche come la rappresentazione perfetta di quel che ...Vicende da considerarestanno già affrontando azioni legali riguardo ai licenziamenti di massa, inclusa una causa riguardante presunta discriminazione e il rifiuto di pagare bonus e ...... poi salite a 30 milioni, e fra queste ci sono anche quelle di molti personaggi famosi: sono i dati forniti da Mark Zuckerberg sull'app Threads , nuova rivale deldi proprietà di Elon. ...

Twitter, Elon Musk dice che gli introiti pubblicitari sono dimezzati HDblog

"Prima di concederci il lusso di qualsiasi altra cosa dobbiamo tornare ad un flusso di entrate in positivo", ha scritto lo stesso Musk sul social Su… Leggi ...Il "metodo Musk" sembra non stia funzionando: da quando il magnate ha acquistato il social per 44 mld di dollari le entrate pubblicitarie sono calate del 50% ...