(Di lunedì 17 luglio 2023) Non è stato un ritardo, è stato un esperimento socio-mediatico. Prima di scrivere in morte dia settantasei anni che non sono più molti, per ragioni ignote ma fra le quali credo che il crepacuore c’entri qualcosa con tutto quel che ne consegue – la figlia Charlotte Gainsbourg che due anni fa le dedicò un documentario biografico raccontò che farle superare la diffidenza era stata un’impresa - ho aspettato il tempo necessario per capire quanti, fra colleghi, influencer, commentatori di social per diletto e per vanità, avrebbero titolato/paragonato/dato più spazioche le era stata dedicata dal compiantissimo Jean Louis Hermès rispetto all’attrice ottima ecantante niente male che è stata.batte set del cinema dieci a uno, escluso un tweet sugli ...

... quasi nessuno sarebbe in grado di elencare due dei film dove ha recitato nel ruolo principale (vi aiuto: 'Blow Up', Antonioni, gran film checitano e che ormai quasi nessuno ha visto, 'La

Tutti i meravigliosi difetti di stile di Jane Birkin, la donna che diede il suo nome alla borsa più desiderata Il Foglio

Se ne va a settantasei anni una attrice ottima e una cantante niente male. Ma borsa batte set dieci a uno. Se avevate ancora bisogno di una prova della potenza della società dei consumi e delle cosidd ...