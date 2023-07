Turisti a riva con la barca a motore | scoppia una rissa | “Hai toccato mia moglie | pezzo di m…”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Unanata da una manovra tanto pericolosa quanto vietata. È quellata sulla spiaggia di Cala Lunga sull’isola della Maddalena, dove l’arrivo del tender di uno yacht ha scatenato l’ira dei bagnanti. Il fatto risale allo scorso sabato 15 luglio quando, secondo quanto riporta l’Unione Sarda, il tender è sto sulla spiaggia di Porto Massimo per recuperare alcuni. Una manovra vietata, come alcuni bagnanti hanno cercato di far capire ai due stranieri presenti sull’imzione, che si è avvicinata allacon ilacceso mentre alcune persone nuotavano. Secondo alcune testimonianze, dovevano recuperare una donna e alcuni bambini a terra. Come osserva il quotidiano, sarebbe vietato avvicinarsi allain assenza di una ...

Turisti maleducati in riva con il gommone, scoppia una rissa: insulti e un calcio volante sulla spiaggia a La ilmattino.it

LA MADDALENA. Stanno facendo il giro dell’Italia le immagini di una rissa scoppiata a Cala Lunga, a La Maddalena per l’arrivo di un tender di uno yacht con il motore accesso fino alla riva. Le protest ...Gli uomini della Capitaneria di porto, Vigili del fuoco e Soccorso alpino nel tardo pomeriggio di ieri sono intervenuti per recuperare una turista tedesca di 30 anni che per la risacca era rimasta ...