Turismo italiano | politiche e strategie

(Di lunedì 17 luglio 2023) Si è aperta il 4 luglio a Roma, la decima conferenza scientifica internazionale sul“Advances in Hospitality & Tourism Marketing and Management”, coordinata dalla prof.ssa Fabiola Sfodera di Sapienza Università di Roma e dal prof. Dogan Gursoy della Washington State University, patrocinata dal Comune di Roma e organizzata sotto l’egida di Fondazione Sapienza e Washington State University L’AHTMM Conference rappresenta un’occasione unica per accademici, ricercatori, practitioner e studenti per condividere le ultime innovazioni, le tendenze emergenti e le migliori pratiche nell’ambito del marketing e del management nei settori dell’ospitalità e del. Questo evento internazionale offre una piattaforma di networking e scambio di conoscenze che promuove la collaborazione e l’interazione tra i partecipanti, provenienti da più di 41 ...

... ma anche culturale, di rispetto dell'ambiente e del lavoro, di, di memoria della nostra ...nell'azienda di famiglia Malvirà di Canalein cui si occupa della parte viticola e del mercato... scoprendo stupendi angoli della penisola a volte poco conosciuti dove ilsi fa cultura, non c'è che l'imbarazzo della scelta fra le 279 località che hanno ricevuto dal Touring Club(...Il presidente del Consiglioha annunciato anche un ulteriore passo in avanti per ... Ci saranno investimenti anche per migliorare la connettività del Paese, per ile l'agricoltura; 150 ...

Il turismo torna a spingere il Pil italiano Wall Street Italia

Si terrà in Israele la prossima convention Fto. Sara Salansky, senior director overseas marketing department del Ministero del turismo d’Israele, ...Si chiude dopo quasi due mesi di navigazione la 35esima edizione di "Appuntamento in Adriatico" dopo aver attraversato sette regioni della costa adriatica con tappe in oltre venti porti e approdi turi ...