Tumori | Barone Aipamm | “Protezione familiare eccessiva per la metà dei pazienti”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Nel report 'Connessioni di vita' il valore delle relazioni per chi ha neoplasie croniche del sangue “E’ molto interessante il fatto che un paziente su 2 ritengamente protettivo il, l’amico, il parente. Da paziente devo dire che a volte questaè un po’ afflittiva: si traduce cioè in privazioni che a volte non sono assolutamente necessarie. Frasi tipo ‘sei troppo stanca’, ‘non fare questo’, ‘non tingerti i capelli’, rendono la vita grigia mentre invece non c’è motivo” di fare queste raccomandazioni, “non hanno ricadute sulla malattia”. Così Antonella, presidente Associazionecon malattie mieloproliferative (), commenta i risultati di ‘Connessioni di vita. La guida per le interazioni che fanno bene’, la prima analisi neurometrica sulle ...