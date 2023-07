Tuffi | Elena Bertocchi e Chiara Pellacani | exploit di bronzo ai Mondiali! C’è il pass olimpico per Parigi 2024!

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) Baci e felicità. Alla Perfectural Pool di Fukuoka (Giappone),hanno centrato un obiettivo prestigioso:mondiale nel sincro dai tre metri e qualificazione olimpica per2024. Prima medaglia iridata per le due ragazze in questa specialità e Italia che torna sul podio mondiale a 10 anni di distanza dall’ultima volta, quando a Barcellona furono Francesca Dallapè e Tania Cagnotto (argento). Un risultato che paga dopo tante difficoltà, soprattutto per, reduce dall’operazione alla schiena e da quell’errore in questa rassegna iridata dal metro non semplice da assorbire. Un duo che si ritrova per pochissimo, visti gli impegni dinegli States, ma ogni volta che gareggiano è una sorpresa e questo ...