Tuffi | Elena Bertocchi bronzo ai Mondiali nel trampolino sincro da 3 metri

(Di lunedì 17 luglio 2023)brilla aidi nuoto in corso di svolgimento Giappone, vincendo una grande medaglia dinella mattina italiana di lunedì (17 luglio) L’atleta affiliata in passato Bergamo Nuoto, di origini milanesi, è arrivata terza nel tuffo dalnella specialità treinsieme a Chiara Pellacani. L’oro se l’è aggiudicato la Cina, l’argento invece è andato alla Gran Bretagna. Per la ventottenne oltre al podio è arrivata anche la certezza di partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 nella specialità. C’è anche un senso di riscatto per, che due giorni fa sempre a Fukuoka aveva fatto registrare uno ‘zero’ nella finale delda un metro, chiudendo all’ultimo posto in lacrime.

Bronzo per l'Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Fukoka, in Giappone, neidal trampolini nella specialità tre metri sincro femminile. Chiara Pellacani (20 anni di Roma) edBertocchi (28 anni di Milano) tirano fuori dal cilindro il colpo di classe e si prendono ...Come dicevamoè una grande tifosa della Roma come testimoniano diverse foto sui social che la ritraggono come una vera ultras.

