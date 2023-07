Trish Stratus | “Voglio combattere in una gabbia!”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Per la prima volta dal 2006,sta vivendo uno stint da full timer in WWE. L’ex campionessa femminile, infatti, si era ritirata proprio a seguito del suo match contro Lita durante Unforgieven 2006 e da allora aveva solamente partecipato saltuariamente alle programmazioni. Nel corso degli anni, lasi è anche confrontata con le attuali wrestler del roster femminile, ma non ha mai preso parte a uno Steel Cage match. A quanto pare, la leggenda è intenzionata a cambiare le cose. Il commento Parlando a TVA Sports,ha dichiarato l’intenzione di voler lottare in un match all’interno di una gabbia:“Imprigionatemi in una gabbia, non ho mai avuto un match in una gabbia. Non importa che tipo di gabbia: una senza tetto, l’Hell in a Cell o l’Elimination Chamber. Ci sono tante cose che non ci ...

