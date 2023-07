Trasimeno Blues Festival 18-23 luglio 2023 28esima edizione

(Di lunedì 17 luglio 2023) Con le anteprime alla Cantina di Monte Vibiano (18) e a Panicale (19) si accendono le luci sul, in attesa della quattro giorni a Castiglione del Lago (20-23avrà inizio martedì 18(ore 21) con un prologo nel magnifico giardino della Cantina di Monte Vibiano, immersa nel verde della campagna umbra, in località Mercatello di Marsciano. Ad aprire le danze sarà Fatimah Provillon, strepitosa cantante americana proveniente dal New Jersey, la quale esporta in Italia il suo amore per la “Black Music”; con un mix di Soul,, R’n’b ed Acid Jazz, e una rivisitazione dello stile “Motown”, riproposto con le sonorità contemporanee del Nu Soul. Da alcuni anni protagonista nel circuito ...

Festival Verdiano, Rossini Opera Festival, Ingolstadt Jazztage, Umbria Jazz Winter, Arund Music Fest, Jazzfest Aalen, Luglio Suona Bene, Jazz an Touraine, Ravello Festival, Bolgheri

Sabato 22 , Castiglione del Lago, Piazza Mazzini, ore 18,00 THE BUS DRIVER IS DRUNK (ingresso libero); alle ore 21.30 – Rocca Medievale (ingresso euro 15) SUGARAY RAYFORD; dalle 24 alla Darsena ...Dal 18 al 23 luglio il lago Trasimeno, per il 28esimo anno consecutivo, si riempirà delle note del Blues e delle sue varie declinazioni. lI festival avrà un prologo il 18 luglio, con la cantante Soul ...