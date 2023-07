Trans non operato cambia nome sui documenti | primo in Italia | “Ora sono Emanuela”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 16 lug — Suisi chiamerà ufficialmente, anche se di femminile, biologicamente non ha proprio nulla, dal momento che a tutti gli effetti è un uomo. Non solo: nelle foto che circolano in questo momento, il soggetto non appare nemmeno truccato o vestito da donna, e dà sfoggio senza troppi problemi di un’evidente calvizie. Si tratta della prima personaa cui un tribunaleno ha riconosciuto il diritto diree identità di genere all’anagrafe, senza aver intrapreso alcun percorso diizione verso l’altro sesso. Personanon operata, via libera al cambio di identità Senza sottoporsi a vaginoplastica e senza terapia ormonale,ha vinto la sua personale battaglia, lunga un ...