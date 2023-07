Il fatto è accaduto a Fucecchio quando un 59enne di Pontedera si è accasciato a terra. L'uomo stava parlando con un medico quando si è sentito male. Il presidente dell'Atletica Fucecchio: 'Grazie a ...Fu solo grazie al tempestivo intervento dei colleghi che vennela. Il prossimo 17 luglio è in programma l'udienza al Tribunale di Rovereto che dovrebbe mettere la parola fine alla ......lo studente Senza dimenticarsi che la mancata promozione non deve essere vissuta come una,... L'unica certezza è che la guerra tra scuole e famiglie è deleteria e va assolutamente, ...

Tragedia evitata: Palazzina crolla a Torre del Greco Punto! Il web magazine

L’indice delle remiere puntato su illuminazione e moto ondoso. Conz: «Stiamo diventando un braccio di mare». Attesa per la sperimentazione delle luci a ...Formula E. Tragedia sfiorata sulla pista dell‘E-Prix di Roma. Durante il nono giro di gara 1 dell’evento due auto sono andate distrutte nel terribile incidente. Immediata la bandiera rossa sventolata ...