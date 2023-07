Traffico Roma del 17-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto brevi rallentamenti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Pontina e Laurentinaper un incidente in via Mattia Battistini altezza incrocio con via dei Monti di Primavalle possibili rallentamenti sempre per incidente anche in via del Forte Braschi in prossimità dell’incrocio con via San melchiade Papa chiuso lo ricordiamo per accertamenti tecnici a un cavalcavia il tratto di via Alberto Bergamini tra Piazza Edoardo persico e via Filippo Fiorentini in direzione di piazza Balsamo Crivelli maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto grazie per la pensione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...