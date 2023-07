Traffico Roma del 17-07-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 luglio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incidente lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra via Ardeatina e la Cristoforo Colombo è ancora tra via di Boccea Casal del Marmo code poi perall’altezza della Flaminia in carreggiata esterna altri file tra Ardeatina e la Tuscolana in città rallentamenti per incidente in via dei Corazzieri all’altezza di via Laurentina chiuso lo ricordiamo il tratto di via Albertini Bergamini tra Piazza Edoardo persico e la rampa proveniente da via Filippo Fiorentini verso Piazza Balsamo Crivelli per lavori notturni invece la tangenziale est è chiusa nella fascia oraria 22 sei tra via Batteria Nomentana è il bivio per la 24 in direzione San Giovanni per i dettagli di questo di altre notizie potete consultare il sito ...