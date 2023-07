Traffico di droga e estorsione ad Acerra | diciotto arresti

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023)diad: diciassette in carcere, uno ai domiciliari e un divieto di dimoradiedad. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza. Ad emettere le misure cautelari il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Destinatari del provvedimento diciannove persone. Di queste diciassette sono in custodia cautelare in carcere e una ai domiciliari e una alla misura del divieto di dimora. Gli inquirenti le ritengono gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata alillecito ...