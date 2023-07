(Di lunedì 17 luglio 2023) L'infezione rappresenta un vero e proprio rischio per le donne in gravidanza e per i soggetti con un sistema immunitario compromesso

Prima di parlare del lato più 'estetico' di questo fenomeno, occorre capire'è lae quali sono i sintomi. Pare che il 50% degli esseri umani ne sia (o ne sia stato) affetto, ma nella ...Prima di parlare del lato più 'estetico' di questo fenomeno, occorre capire'è lae quali sono i sintomi. Pare che il 50% degli esseri umani ne sia (o ne sia stato) affetto, ma nella ...

Toxoplasmosi: cos'è, i sintomi e le complicanze ilGiornale.it

L'infezione rappresenta un vero e proprio rischio per le donne in gravidanza e per i soggetti con un sistema immunitario compromesso ...Toxoplasmosi nella sabbia, cosa sapere Le feci dei gatti possono essere il vettore di toxoplasmosi, un’infezione molto grave per le donne in gravidanza perché può portare a sviluppare malformazioni ...