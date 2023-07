Tour de France | Pogacar vs Vingegaard | chi è più forte a cronometro? I precedenti confronti diretti

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dopo diversi round sul faccia a faccia, anche psicologico, arriva la prima battaglia a distanza alde2023. Domani laindividuale con partenza da Passy e arrivo, dopo 22,4 chilometri, sul traguardo Combloux. Una tappa che può essere decisiva ai fini della classifica generale con Jonase Tadejdivisi solo da 10”. Chi è piùtra i due? Come abbiamo visto in salita, anche nelle prove contro il tempo a fare la differenza è lo stato di forma e, andando a vedere le prestazioni recenti, i due praticamente si equivalgono. Il distacco a fine corsa, almeno secondo le previsioni della vigilia, non dovrebbe essere assolutamente abissale. Andando a fare una statistica però sulle prove contro il tempo corse da entrambi in ...

Per ricordare il grande campione di ciclismo, nato a Ponte a Ema, arriva al Museo 'Museo della memoria, Assisi 1943 - 1944' la bicicletta con cui nel 1949 Bartali arrivò secondo al 'de'. ...Mentre le attenzioni del Ciclismo sono interamente concentrate sul finale delde, si avvicina a grandi passi anche il prossimo grande evento della stagione, il Mondiale . La rassegna iridata si svolgerà quest'anno subito dopo la conclusione dele non invece a ...Lo ha detto Tadej Pogacar parlando in videoconferenza durante il secondo giorno di riposo delde, in cui lo sloveno è secondo in classifica a soli 10 secondi dalla maglia gialla Jonas ...

Spettatore con il cellulare fa cadere Kuss: effetto domino e maxi caduta al Tour de France - Video RaiNews

Seconda giornata di riposo al Tour de France, l'ultima prima della settimana decisiva per la maglia gialla e la classifica generale. La terza, che si apre con una cronometro e vedrà ancora un paio di ...A conclusione della quindicesima tappa del Tour de France, vinta da Wout Poels, ne abbiamo approfittato per fare il punto insieme alla voce tecnica di Eurosport Riccardo Magrini: "Al Tour c'è un bilan ...