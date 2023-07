Tour de France 2023 | record di ascolti in Francia per la quindicesima tappa

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard infiammano ildee fanno registrare un nuovo. L’atteso testa a testa tra i due favoriti della classifica generale nellasulla salita di Saint-Gervais ha tenuto incollati inben 8,7 milioni di spettatori. Si tratta di un picco ‘storico’, come confermato daTélévisions: il precedente primato risaliva allo scorso anno con 8,4 milioni di spettatori durante dell’Alpe d’Huez. In media, nella giornata di domenica, 6,35 milioni di persone (per il 51,9% di share) ha seguito il successo di Wout Poels. SportFace.

SAINT - GERVAIS MONT - BLANC (FRANCIA) " Wout Poels vince in solitaria la quindicesima tappa delde2023, la Les Gets (Portes du Soleil) " Saint - Gervais - Monte Bianco di 179 chilometri con arrivo in salita: il corridore olandese della Bahrain Victorious ha staccato di 2'08" Wout ...Nuova caduta di gruppo per i ciclisti alde, stavolta per colpa di uno spettatore e del suo tentativo di riprendere la corsa con uno smartphone, probabilmente per scattarsi un selfie. Tutto è accaduto nella prima parte della 15/a ...Subito dopo ildeha raccolto 1.395.000 spettatori con il 14.3% con la fase dell'Arrivo a 1.776.000 " 18.5%. Su Italia1 la gara di Formula E ha raccolto 364.000 spettatori con il 3,5%. ...

Spettatore con il cellulare fa cadere Kuss: effetto domino e maxi caduta al Tour de France - Video RaiNews

Siamo arrivati alla settimana finale del Tour de France che porterà all'arrivo di Parigi attraversando salite e vigneti ...La situazione nella tappa di oggi La frazione alpina è scattata da una decina di minuti, ma non si è formata una vera fuga: diversi i tentativi, uno anche di Giulio Ciccone, ma corridori ancora in fas ...