Tour de France 2023 | le tappe decisive per la maglia gialla Chi vincerà tra Pogacar e Vingegaard?

(Di lunedì 17 luglio 2023) Una lotta tremenda, tra Jonase Tadej. Dopo quindicidelde, xxxxx. Siamo entrati nelle ultime sei frazioni, che ci diranno chi sarà il vincitore di questo appassionante duello per la. Vediamo insieme quali possono essere le giornate che possono indirizzare il successo verso la Danimarca o la Slovenia. E si parte già domani, con la cronometro da Passy a Combloux, l’unica di questa Grande Boucle. Percorso vallonato di 22,4 chilometri, che nel finale prevede prima la Cote de Domancy, 2500 metri al 9,4% che potranno fare la differenza. Dopo lo scollinamento, di seconda categoria, ci sarà il finale in leggera, ma costante salita. E il giorno dopo si torna a fare sul serio con la Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel di 166 ...

Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard infiammano ilde2023 e fanno registrare un nuovo record. L'atteso testa a testa tra i due favoriti della classifica generale nella quindicesima tappa sulla salita di Saint - Gervais ha tenuto incollati ...SAINT - GERVAIS MONT - BLANC (FRANCIA) " Wout Poels vince in solitaria la quindicesima tappa delde2023, la Les Gets (Portes du Soleil) " Saint - Gervais - Monte Bianco di 179 chilometri con arrivo in salita: il corridore olandese della Bahrain Victorious ha staccato di 2'08" Wout ...Nuova caduta di gruppo per i ciclisti alde, stavolta per colpa di uno spettatore e del suo tentativo di riprendere la corsa con uno smartphone, probabilmente per scattarsi un selfie. Tutto è accaduto nella prima parte della 15/a ...

Siamo arrivati alla settimana finale del Tour de France che porterà all'arrivo di Parigi attraversando salite e vigneti ...La situazione nella tappa di oggi La frazione alpina è scattata da una decina di minuti, ma non si è formata una vera fuga: diversi i tentativi, uno anche di Giulio Ciccone, ma corridori ancora in fas ...