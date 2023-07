Tour de France 2023 | la tappa di domani Passy–Combloux Percorso | altimetria | programma | orari | tv

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dopo la difficiledi ieri, ci sarà oggi il secondo giorno di riposo deldee poi si riprenderàgiorni con la sedicesima frazione, ovvero la cronometro (l’unica di questa Grande Boucle) con partenza da Passy e arrivo, dopo 22,4 chilometri, sul traguardo Combloux. La sedicesima frazione deldesi potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 12:45. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 12:50.Dopo un inizio abbastanza semplice, ogni corridore dovrà ...

Giulio Ciccone è la nuova maglia a pois delde. Il corridore teatino l'ha indossata ieri 16 luglio al termine della 15esima tappa con arrivo sul Monte Bianco. La maglia viene indossata ...SAINT - GERVAIS MONT - BLANC (FRANCIA) " Wout Poels vince in solitaria la quindicesima tappa delde2023, la Les Gets (Portes du Soleil) " Saint - Gervais - Monte Bianco di 179 chilometri con arrivo in salita: il corridore olandese della Bahrain Victorious ha staccato di 2'08" Wout ...... la bicicletta Wilier con cui Nibali ha concluso la sua carriera, la maglia gialla deldeautografata da Nibali e la bicicletta 'Giusto Pinzani 1953 ' restaurata completamente da Pedale ...

Durante la tappa di Saint-Gervais Mont-Blanc, uno spettatore ha colpito Sepp Kuss, che ha poi coinvolto altri corridori nell'incidente ...Il Tour de France vive oggi il suo secondo ed ultimo giorno di riposo. Un ultimo giorno per recuperare le forze e per mettere a punto i piani e le strategie in vista della terza e decisiva settimana.