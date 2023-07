Tour de France 2023 | il borsino dei favoriti | Vingegaard-Pogacar alla pari | che Rodriguez!

(Di lunedì 17 luglio 2023) Secondo giorno di riposo, quindici tappe andate, ancora tantissima incertezza sia per quanto riguarda la battaglia per la Maglia Giche per quella per il podio alde. Andiamo a scoprire ildeivigilia della terza settimana. CHI SALE Jonas: non è riuscito mai a staccare, ma è sempre rimasto lì, perdendo poco o nulla e conservando al meglio la sua Maglia Gi. Il danese arrivaterza settimana con il morale molto alto ed è pronto a combattere per confermare il titolo. Tadej: ci sta provando in tutti i modi. L’avversario è di quelli durissimi da scalfire, ma lo sloveno con i suoi attacchi sta dando spettacolo e ...

SAINT - GERVAIS MONT - BLANC (FRANCIA) - Wout Poels vince in solitaria la quindicesima tappa del Tour de France 2023, la Les Gets (Portes du Soleil) - Saint - Gervais - Monte Bianco di 179 chilometri con arrivo in salita: il corridore olandese della Bahrain Victorious ha staccato di 2'08" Wout van Aert. La quindicesima tappa ha attraversato la Savoia per concludersi a San Gervais Mont Blanc a 1372 m per la quarta volta nella storia del Tour de France. L'ennesima caduta ha spezzato il gruppo ed ha permesso a 37 Corridori di andare in fuga compreso il nostro Giulio Ciccone che è riuscito a risalire fino al quarto posto della classifica.

La situazione nella tappa di oggi: La frazione alpina è scattata da una decina di minuti, ma non si è formata una vera fuga: diversi i tentativi, uno anche di Giulio Ciccone, ma corridori ancora in fase di studio. Jonas Vingegaard resta quindi in maglia gialla davanti alla maglia bianca Tadej Pogacar. Sempre più indiscussa la maglia verde di Jasper Philipsen, che con la quarta vittoria in questo Tour mette ormai una seria ipoteca sulla classifica a punti.