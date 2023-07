Tour de France 2023 | 16° tappa Passy – Combloux cronometro individuale | percorso | orari e altimetria

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dopo il secondo giorno di riposo, ildenumero 110 riprende con l'unica prova adi questa edizione. Su un tracciato di 22,4 km, da, la maglia gialla, il danese Jonas Vingegaard, dovrà difendere i 10 secondi di vantaggio sul suo rivale, lo sloveno Tadej Poga?ar. Ildella 16°La 16°delde, in programma martedì 18 luglio, è unadi 22,4 km su un tracciato che va da, due piccoli comuni dell'Alta Savoia della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi, entrambi alla prima volta come sede di. Il tracciato, ...

Per ricordare il grande campione di ciclismo, nato a Ponte a Ema, arriva al Museo 'Museo della memoria, Assisi 1943 - 1944' la bicicletta con cui nel 1949 Bartali arrivò secondo al 'de'. ...Mentre le attenzioni del Ciclismo sono interamente concentrate sul finale delde, si avvicina a grandi passi anche il prossimo grande evento della stagione, il Mondiale . La rassegna iridata si svolgerà quest'anno subito dopo la conclusione dele non invece a ...Il ciclista sloveno Tadej Pogacar ha parlato videoconferenza durante il secondo giorno di riposo delde, in cui è secondo in classifica a soli 10 secondi dalla maglia gialla Jonas Vingegaard . 'Posso capire che qualcuno possa mettere in dubbio le nostre prestazioni e si interroghi al ...

Spettatore con il cellulare fa cadere Kuss: effetto domino e maxi caduta al Tour de France - Video RaiNews

La due ruote con cui Gino arrivò secondo al Tour del 1949, concessa temporaneamente dal collezionista Gianfranco Trevisan di Padova, sarà svelata durante la cerimonia di consegna in programma domani a ...Pogacar lo scorso anno è andato meglio di Vingegaard nella prima prova a cronometro, mentre nella seconda è stato il danese ad essere più veloce. Questa volta c’è una sola prova contro il tempo nella ...