Tottenham | Postecoglou su Kane | «Nessuno mi ha mai parlato del Bayern»

(Di lunedì 17 luglio 2023) Le parole di Ante, tecnico del, sull’interesse di mercato delMonaco per HarryAnteha commentato l’interesse, annunciato dalMonaco, per Harry. Di seguito le parole del tecnico delin conferenza stampa. «Quel che posso dire è che è qui e finché è qui sarà sarà totalmente coinvolto in ciò che faremo.mi hada Monaco di Baviera e se altri club vogliono parlare dei nostri giocatori sotto contratto è più un problema loro che nostro».

Le parole di Ante, tecnico del, sull'interesse di mercato del Bayern Monaco per Harry Kane Anteha commentato l'interesse, annunciato dal Bayern Monaco, per Harry Kane. Di seguito le ...Il tecnico del, Ange, ha parlato dal ritiro degli Spurs in Australia affrontando ovviamente la spinosa questione legata a Harry Kane . L'attaccante quasi trentenne ha il contratto in scadenza ......quanto riporta Sportbild i dirigenti del club tedesco sono a Londra per trattare il trasferimento del centravanti del. Il contratto dell'inglese scade nel 2024 e la squadra di...

Tottenham, Postecoglou: "Kane Nessuno mi ha parlato da Monaco di Baviera..." TUTTO mercato WEB

Anche se l'Inter è impegnata a trovare l'erede di Romelu Lukaku, nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi manca ancora una casella a centrocampo che, giocoforza, dovrà ...Sempre un pò sospese a mezz'aria le parole del nuovo tecnico degli Spurs sulla bandiera della squadra, Harry Kanel, il bomb er specializzato nel fare gol nei London ...