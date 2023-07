Torre del Greco Napoli | 25 indagati per crollo della palazzina

(Di lunedì 17 luglio 2023) Scuola diventa alloggio per gli sfollati Una scuola trasformata temporaneamente in ricovero per gli sfollati. La decisione è stata presa dal Comune per rispondere all'alto numero di famiglie costrette ...

23.00 CrolloGreco, 25 indagati Svolta nelle indagini sul palazzo crollato domenica sera aGreco, in provincia di Napoli. Sono 25 le persone raggiunte da altrettanti avvisi di garanzia emessi ...Sotto inchiesta i proprietari delle unità immobiliari presenti nello stabile e alcuni tecnici e dirigentiComune diGreco chiamati in questi anni a monitorare le condizioni dell'immobileLa decisione è stata presa dal Comune per rispondere all'alto numero di famiglie costrette a lasciare la loro casa per decisione dei vigilifuoco, che oltre a sgomberare l'immobile interessato ...

Il crollo della palazzina di Torre del Greco di domenica pomeriggio non ha fortunatamente causato vittime ma le indagini sono aperte per scoprire le cause del grave incidente, per il quale si ...Svolta nelle indagini sulla palazzina crollata domenica sera a Torre del Greco, nel Napoletano, nella zona tra vico Pizza e corso Umberto I. Sono 25 le persone raggiunte in queste ore da altrettanti a ...