Torino | vandalizzata la targa dedicata a Valentino Mazzola

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dei vandali hanno preso di mira la, ex capitano del Grande. I dettagli Era stata installata e inaugurata solamente lo scorso 4 maggio, eppure lain Piazza Galimberti è già stata. Sradicata e gettata a terra da qualche vandalo che ha agito nella notte e che al momento non è ancora stato identificato. Massimiliano Miano, presidente della Circosrcizione 8, ha già fatto sapere che laper l’ex capitano del Grandeverrà al più presto rimessa al suo posto.

