Toprak Razgatlioglu | “Sono contento | aspettavo questo momento”

(Di lunedì 17 luglio 2023) L’ha inseguita, ci ha provato e ieri ci è finalmente riuscito.ha vinto la tanto agognata prima gara lunga della stagione. Ha sfruttato l’errore di Bautista al primo giro, ha tenuto testa a Bassani e poi dal 12esimo giro ha preso il largo. Così il turco si è imposto in gara 2 del Gran Premio di Imola di SBK ed è riuscito ad accorciare in classifica generale. Al termine della gara ha poi parlato ai microfoni della stampa presente. Ecco cosa ha detto.: “Stavo aspettandomolto felice”– Crediti Foto: Andrea BonoraLe parole dial termine di gara 2 raccolte da motograndprix: “molto felice di aver finalmente ...

Per il campione del mondo in carica spagnolo, tuttavia, la storia è cambiata totalmente nella giornata di domenica, dapprima con la conquista della Superpole Race da parte die ...Alvaro Bautista fa uno dei pochi errori di questo 2023 eringrazia, vincendo una gara ridotta da 19 a 15 giri per il troppo caldo. Lo spagnolo della Ducati ha sempre retto a fatica la pressione e non si smentisce nemmeno questa volta. ...Gara 1 è andata ad Alvaro Bautista davanti a(Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) e Jonathan Rea (Kawasaki), mentreha fatto sue sia la Superpole Race che Gara 2. Sul ...

Superbike a Imola: Razgatlioglu fa doppietta, a terra Bautista Sky Sport

Si aperta e chiusa nel segno di Toprak Razgatlioglu, l'ultima giornata di gare sul torrido tracciato di Imola. Il pilota turco è stato infatti il grande protagonista della Superpole Race, vinta davant ...Sul tracciato Italiano di Imola, Alvaro Bautista in sella alla sua Ducati vince Gara 1, ma la determinazione del pilota turco Toprak Ratzatlioglu interrompe il dominio Ducati vincendo la Superpole e G ...