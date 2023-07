Toni Nadal su Alcaraz | “Solo Djokovic può fermare l’ascesa di Carlos e non credo giocherà ancora per tanti anni”

(Di lunedì 17 luglio 2023)a soli 20ha vinto il suo secondo slam, lo ha fatto a Wimbledon e battendo un Novakche ai Championships era reduce da quattro successi consecutivi. Il giovane fenomeno spagnolo sembra decisamente pronto per dare inizio ad una nuova era del tennis., storico zio-coach di Rafa, su El Paìs, scrive: “Sinceramente non vedo nessun tennista nel panorama attuale, ad eccezione di, capace dil’inarrestabile ascesa di. Immagino che non gli restino moltie, quindi, penso che i tifosi spagnoli avranno l’opportunità di godersi molte più partite e festeggiare molte altre vittorie sia nelle calde che nelle fredde domeniche pomeriggio”. SportFace.

I titoli sono: ' Un'ascesa inarrestabile ' (scritto da 'zio'), ' Un piede nella staffa della storia ' e ' Un supereroe ' . ' Sinceramente - scrive- non vedo nessun tennista nel ...panorama DICONO IN SPAGNA Stamattina la Spagna lo celebra, a cominciare da, lo zio di Rafa e il suo ex allenatore. Nella colonna che periodicamente tiene su El Pais parla di ascesa ...In un'intervista rilasciata alla rivista di tennis Clay ,ha parlato di Roger, Rafa e Novak - e ha una chiara opinione: Penso che Federer eabbiano cambiato il loro sport pi di ...

Toni Nadal: «Nessuno può fermare Alcaraz tranne Djokovic, e a ... IlNapolista

Alcaraz "non solo non è crollato, ma è cresciuto e si è divertito nel territorio in cui Djokovic e i più grandi non hanno pietà" ...Carlitos Alcaraz esplode simbolicamente proprio ora, mentre il tennis stava già diventando la terra della nostalgia, un deserto di lamentazioni e giaculatorie per quanto abbiamo perso senza Federer e ...