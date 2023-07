Titan | la nuova testimonianza choc del viaggio inaugurale | “Anche allora perdemmo il segnale con la nave | Rush ci disse di dondolare per sbloccare i pesi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) È il 18 giugno quando il sommergibileimplode nelle acque dell’Oceano Atlantico causando la morte tutti e 5 i suoi passeggeri. A bordo del sottomarino si trovavano 3 turisti, il comandante e una guida, tutti partiti alla volta del relitto delic. Il batiscafo, dopo essere sceso in profondità, ha smesso poco dopo di trasmettere ilcon la terraferma. Solo qualche giorno più tardi arriverà la tragica notizia: il sottomarino è imploso portando alla morte tutti e 5 i passeggeri che, per un minuto, hanno capito che stavano per morire. In queste ultime ore è però emersa una, ennesima,di chi su quel sottomarino è salito prima della strage. A parlare con il Los Angeles Times è Bill Price, che ha pagato circa 250 mila dollari per il...