Tiro con l’arco | Mondiali 2023 | 12 azzurri a Berlino

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 luglio 2023) L’Italia delconsarà impegnata ai Campionatididall’1 al 6 agosto e saranno dodici glial via. Un appuntamento importante perché in Germania saranno in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La rassegna dioffrirà infatti la possibilità di qualificare le migliori tre squadre in classifica sia al maschile che al femminile. Nelolimpico al maschile occhi puntati su Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), insieme a Federico Musolesi (Aeronautica Militare) e Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), lo stesso terzetto che ha vinto l’oro agli ultimi Giochi Europei. Al femminile spazio al trio delle Fiamme Oro Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati. Nel compound tra gli uomini toccherà a Marco Bruno (Arcieri ...