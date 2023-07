Tiro con l’arco | i convocati dell’Italia per i Mondiali 2023 | 12 azzurri a Berlino

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) L’Italia delconsi prepara ad affrontare iin programma a, in Germania, dall’1 al 6 agosto: la rassegna iridata sarà anche valida come evento diretto di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia ha già conquistato un pass non nominale nell’individuale femminile grazie a Chiara Rebagliati. L’evento iridato consegnerà la qualificazione alle migliori tre squadre sia al maschile che al femminile. Nelolimpico saranno in gara tra gli uomini Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), Federico Musolesi (Aeronautica Militare) ed Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), e tra le donne Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati (Fiamme Oro). Passando alle specialità non olimpiche del compound, prenderanno parte ai...