Tiro a volo | Mondiali Junior 2023 | Galarini in testa dopo 100 piattelli | seconde Bongini e Picciolli

(Di lunedì 17 luglio 2023) Prosegue a gonfie vele il percorso degli azzurrini impegnati nelle qualifiche dello skeet ai Campionatidi, rassegna in scena questa settimana in Corea del Sud, nello specifico a Changwon.cinque serie infatti Andrea Galardini ha occupato la prima posizione della graduatoria, rompendo 99su 100 e rendendosi artefice di due tranche di sparo perfette, dove ha registrato 25/25. Solo lo statunitense Joseph Benjamin Keller è riuscito a mantenere il ritmo di Andrea, atndosi anche lui su 99/100. In piena accorsa poi Francesco Bernardini, attualmente nel gruppo del nono posto con 93/100aver perso terreno con un’ultima serie da 21/25. Discorso speculare per Cristian Giudici, ...