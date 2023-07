Tiro a segno | Mondiali Junior 2023 | India e Cina salgono in cattedra nella seconda giornata

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) Secondo giorno di competizioni in quel di Changwon, città della Corea del Sud che ospita questa settimana i Campionatidi. Sono tre le medaglie assegnate nel day 2: la prova mista della carabina 10 metri e la prova mista della pistola 10 metri.prima prova a spuntarla è stato il team1 formato da Guatami Bhanot e da Abhinav Shaw, i quali hanno regolatoFinale per l’oro i francesi Oceanne Muller e Romain Aufrere per 17 a 13. La medaglia di bronzo è andata invece alla squadra1 (Jiale Zhang-Mingshurai Zhu) che, in uno scontro interno, si è imposta con i compagni di squadra Xinyi Fan e Yuchen Shen per 16 a 14. Fuori dalla top 10 gli azzurri: Carlotta Salafia e Michele Bernardi hanno centrato infatti la ...