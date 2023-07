Tir salta la carreggiata e investe auto | feriti e coda sull' A8

Tre i feriti il più grave è l'automobilista colpito dal, trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso. In giallo, invece, altre due persone. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi ...Incidente sulla A8 nella mattinata di lunedì 17 luglio. Unha saltato la carreggiata e si è scontrato frontalmente con le auto in transito. Diversi i feriti. I soccorritori hanno trasporto in ospedale una persona in codice rosso, due in codice giallo e ...Maxi incidente sull'autostrada: camionla carreggiata ...

Incidente sull'A8 a Lainate: Tir salta la carreggiata, tre feriti, uno è grave. Chilometri di coda sull'Autostrada dei Laghi Corriere Milano

Il tratto compreso tra Lainate e il bivio con l'A9 in direzione dell'allacciamento con l'A4 è stato temporaneamente chiuso ...Traffico in tilt sulla A8 in direzione Milano per un incidente avvenuto lunedì mattina poco dopo le 9: all’altezza di Lainate un mezzo pesante ha invaso la corsia opposta dell’Autolaghi su cui stava v ...