Tim Shaddock sopravvive per due mesi alla deriva con il suo cane

Il protagonista è, navigatore di 51 anni, sopravvissuto nella sua barca alla deriva per ben due mesi nell'Oceano. Non in compagnia di una tigre, come in un altro film, "Vita di Pi", ma ...Un marinaio australiano di 51 anni e il suo cane sono stati salvati dopo due mesi passati alla deriva nell'Oceano Pacifico, sopravvissuti bevendo acqua piovana e mangiando pesce crudo.e il suo cane Bella sono partiti in aprile con un catamarano dalla città messicana di La Paz, programmando di navigare per circa 6 mila chilometri prima di gettare l'ancora nella ...Un Robinson Crusoe dei nostri tempi. Si tratta di un marinaio australiano,, 51 anni, che ha trascorso due mesi alla deriva nell' Oceano Pacifico mangiando pesce crudo e bevendo acqua piovana. L'ex informatico è stato tratto in salvo da un peschereccio messicano. ...

Tim Shaddock, il marinaio naufrago e il suo cane salvati dopo 2 mesi nell'oceano Pacifico Sky Tg24

Una storia che, con le dovute differenze, ricorda a tratti quella di ‘Cast away’, il noto film con protagonista Tom Hanks nel ruolo di un naufrago. Come Hanks, il marinaio australiano Tim Shaddock e i ...Ma qui siamo nella vita reale. Il protagonista è Tim Shaddock, navigatore di 51 anni, sopravvissuto nella sua barca alla deriva per ben due mesi nell'Oceano. Non in compagnia di una tigre, come in un ...