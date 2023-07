Tifosi dell’Inter in Rivolta | “Cuadrado simulatore bollito | non lo vogliamo”

(Di lunedì 17 luglio 2023) L’annuncio del trasferimento imminente di Juanall’Inter ha scatenato la rabbia deinerazzurri sui social media. Molti hanno espresso frustrazione e contrarietà per l’arrivo dell’esterno, precedentemente in forza alla Juventus. L’interazione tra Juventus e Inter sul mercato dei trasferimenti continua a generare polemiche. Dopo le complicazioni riguardanti il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter, un altro nodo sta alimentando la tensione tra idei due club: l’arrivo imminente di Juanin nerazzurro., svincolatosi dalla Juventus a seguito del mancato rinnovo del contratto, si appresta a unirsi alla squadra guidata da Simone Inzaghi. Tuttavia, l’annuncio del trasferimento ha scatenato una feroce reazione tra isui ...

...sera quando arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia'...come un fulmine a ciel sereno la notizia'accordo tra l'... Sulle tracce del giocatore c'è il PSG ( ma iparigini non ...se la prendono con il club che decide di puntare su un giocatore molto "controverso" e un simbolo bianconero: Io mi faccio l'abbonamento del Frosinone e seguirò la serie B. Ci ...- sta appassionando e dividendo i- in particolare quelli ...e dividendo i- in particolare quelli die Juventus -... In poco più di ventiquattro ore dall'annunciodi non ...