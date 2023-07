Tifosi del PSG Minacciano Vlahovic | Striscione Shock | “Ti tagliamo le tre dita”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Gli ultras del PSG mostrano la loro ostilità verso l’eventuale trasferimento di Dusanalla Juventus, esponendo unominaccioso . L’attaccante serbo è al centro di polemiche per i suoi gesti politici. La possibilità di un trasferimento di Dusanal Paris Saint-Germain (PSG) ha scatenato una reazione sorprendente e inquietante da parte di alcunidel club francese. Un gruppo di ultras del PSG ha postato sui social media una foto di unominaccioso rivolto all’attaccante della Juventus, suscitando molteplici polemiche. “Vieni a Parigi, titre!”, recita lo. Il messaggio fa riferimento a un gesto politico associato a, che in passato ha fatto il segno delle tre ...

Sulle traccegiocatore c'è il PSG ( ma iparigini non sono disposti ad un'accoglienza calorosa ) pronto a offrire al giocatore un quinquennale da 11 milioni di euro a stagione. I ...dell'Inter se la prendono con il club che decide di puntare su un giocatore molto "controverso" e un simbolo bianconero: Io mi faccio l'abbonamentoFrosinone e seguirò la serie B. Ci ...... proveniente dadi altre squadre, decisamente irridente verso le strategie di mercato interiste. D'altronde, dopo averlo impostato tutto sull'acquisto dell'attaccante belga, convintisuo ...

È sempre più calda la pista Vlahovic-PSG. Il nome del serbo, però, non sembra scaldare la tifoseria dei parigini. Tutt'altro.