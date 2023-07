The Plane | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 17 luglio 2023) The: trama, cast e streaming delsu Sky Cinema Questa sera, lunedì 17 luglio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda ilThe, pellicola del 2023 diretta da Jean-François Richet, con protagonista Gerard Butler. Vediamo insieme la trama e il cast. Trama Ilvede protagonista il pilota e comandante Brodie Torrance (Gerard Butler). Durante una violenta tempesta che danneggia buon parte dell’aereo, l’uomo riesce a salvare i passeggeri, grazie a un atterraggio di emergenza. Il velivolo plana però sull’isola di Jolo, nelle Filippine, una terra devastata dalla guerra. Il gruppo di passeggeri vengono subito preso in ostaggio dai pericolosi ribelli locali, è l’inizio di un vero e proprio incubo. L’unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare (Mike Colter), uno ...

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV, ore 21:15 su Sky Cinema Uno Gerard Butler in un film d'azione. Costretto ad atterrare nel mezzo della giungla, un pilota di aerei si allea con un ...con Gerard Butler, previsto questa sera in prima TV su Sky Cinema Uno, prende spunto da una storia Tutta la ...Ogni giorno con la rubrica InHouse CinecittàNews vi propone film e serie da vedere in tvSu Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle 21.15, e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection (canale 303), c'è in prima visione, action diretto da Jean - François Richet con ...

The Plane, questa sera su Sky arriva il film d'azione con Gerard Butler La Gazzetta dello Sport

Although lower airfare benefits consumers, investors may be wondering: Will airlines generate less revenue as a result Not so fast.La prima visione di The Plane, survival movie con Gerald Butler versione pilota di linea, inaugurerà stasera - 17 luglio - un canale interamente dedicato alla filmografia dell'attore, disponibile sino ...