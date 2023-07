(Di lunedì 17 luglio 2023) I rossoverdi iniziano il lavoro nel ritiro in Valnerina. Il capitano ceduto al Modena: così Lucarelli perde un altro pezzo importante

I rossoverdi iniziano il lavoro nel ritiro in Valnerina. Il capitano ceduto al Modena: così Lucarelli perde un altro pezzo importanteDomani comincia il ritiro della squadra a, annunciato in un sabato di luglio in cui il futuro presidente Nicola Guida è tornato a Terni nella sede dellaed ha anche rilasciato le prime ...... Alfredo Donnarumma , Cèsar Falletti , Jonathan Alexis Ferrante , Carmelo Ferrara (2004), Federico Furlan , Gabriele Onesti , Stefano Pettinari , Pietro Rovaglia Tag:

Ternana a Cascia: ricomincia l'avventura. Oggi primo allenamento, ma Palumbo non c'è LA NAZIONE

I rossoverdi iniziano il lavoro nel ritiro in Valnerina. Il capitano ceduto al Modena: così Lucarelli perde un altro pezzo importante ...Il vicecapitano delle Fere venduto al Modena per una cifra intorno al mezzo milione di euro più bonus legati ai risultati. L'ennesima cessione di questo mercato ...