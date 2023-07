Tenta di violentare una runner e accoltella un passante | la follia dello straniero

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un 35enne pakistano è finito in manette nelle scorse ore, con l'accusa di violenza sessuale eto omicidio. Gli episodi in provincia di Gorizia pochi giorni fa

commenta A Gradisca d'Isonzo (Gorizia) un 35enne senza fissa dimora ha prima tentato diuna donna e poi di uccidere un uomo con un'arma da taglio. L'aggressore è stato arrestato per i reati di tentativo di violenza sessuale e tentato omicidio. I fatti, resi noti solo ora, ...

Un 35enne pakistano è finito in manette nelle scorse ore, con l'accusa di violenza sessuale e tentato omicidio. Gli episodi in provincia di Gorizia pochi giorni fa ...