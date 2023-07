Tennis Europe All Round | vincono Satta e Ruchkina

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 luglio 2023) Sono Niccolòe Kseniai vincitori della seconda edizione delAllSport & Wellness Generali Roma. Nella splendida cornice dell’AllSport & Wellness di Roma, circolo che ha ospitato l’evento internazionale under 16 maschile e femminile “Category 2”, si è conclusa una settimana di grande. Ottima risposta del pubblico romano nella giornata che ha chiuso con successo l’unica competizione del circuitopresente nella capitale. Costretta al ritiro a causa di un problema fisico, la testa di serie numero 6 Eleonora Toneva non è stata in grado scendere in campo per disputare la finale: è dunque la russa Kseniaad incoronarsi campionessa nel tabellone ...