Tennis | Atp Alcaraz consolida il primato | Sinner resta numero 8

(Di lunedì 17 luglio 2023) Lo spagnolo sempre più leader del ranking davanti a Djokovic, risale Berrettini ROMA - Carlosrimane1 del mondo nei Pepperstone ATP Rankings grazie al successo a Wimbledon in finale su ...

Lo spagnolo sempre più leader del ranking davanti a Djokovic, risale Berrettini ROMA - Carlos Alcaraz rimane numero 1 del mondo nei PepperstoneRankings grazie al successo a Wimbledon in finale su Novak Djokovic. Il murciano inizia la sua 29ma settimana in vetta alla classifica con 880 punti di vantaggio sul serbo. A vent'anni, Alcaraz ha ...Ma per superare questi campioni e diventare, ancora teen, numero 1 del ranking, ci vuole una ..., questione di famiglia . La fidanzata e il flirt con Ana Mena . Alcaraz nuovo re di Wimbledon, ...... oltre a conquistare anche la vetta della gara alleNitto Finals. Sui social sono piovuti i ... i complimenti social Tantissimi i commenti sui social di altri protagonisti del mondo del. Il ...

LIVE Il trionfo di Alcaraz su Djokovic in 5 set! Finale meravigliosa La Gazzetta dello Sport

Lo spagnolo sempre più leader del ranking davanti a Djokovic, risale Berrettini ROMA (ITALPRESS) - Carlos Alcaraz rimane numero 1 del mondo ...TENNIS - Ecco il ranking ATP aggiornato con i risultati di Wimbledon. Carlos Alcaraz consolida la prima posizione. Con il suo secondo trionfo Slam, è ad un pass ...