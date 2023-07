Temptation Island | Manuel e Francesca | parla un’ex di lui «Persona irresponsabile» VIDEO

(Di lunedì 17 luglio 2023)formano una delle coppie protagoniste di; i due ragazzi, originari della provincia di Roma, stanno facendo discutere molto per la loro relazione. Lui, infatti, ha ammesso di aver tradito più volte la sua fidanzata e ne hato poi con le tentatrici del programma di Maria De Filippi. Dal canto...

Stasera il viaggio nei sentimenti prosegue con la quarta puntata di2023 , il reality show di Canale 5, record di ascolti, tanto da aver fatto fatto decidere ed annunciare a Pier Silvio Berlusconi, un'edizione invernale del reality. Intanto le coppie ...2023 torna stasera , 17 luglio 2023 in prima serata su Canale 5 . Ecco le anticipazioni della puntata nella quale conosceremo il destino delle coppie rimaste in gioco e quello di ...Tornano le coppie di2023 . Nuovi falò di confronto e nuove crisi all'orizzonte per i protagonisti della nuova edizione del reality show dei sentimenti campione d'ascolti di Canale 5. Ecco tutte le ...

Temptation Island, le anticipazioni della quarta puntata: le lacrime di Perla e il piano di Federico Fanpage.it

Conosciamo Alessia Ligotti, detta Ale, concorrente di Temptation Island 2023. Età, altezza, cognome e Instagram ...Prosegue stasera su Canale 5 il viaggio nei sentimenti delle coppie. Ecco come fare se perdete la puntata: dove rivedere la replica o seguirla in streaming ...